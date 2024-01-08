У ніч на 8 січня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Усього зафіксовано 59 повітряних цілей противника. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що було запущено 8 ударних БпЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарську, 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області, 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з чотирьох літаків МіГ-31К з Рязані і Тамбова, 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Енгельса, 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкоя і Чауди та 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації в Бєлгородській області.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траекторії, було спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. У підсумку сили ППО знищили 8 ударних БпЛА Shahed-136/131 і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Повітряних силах ЗСУ додають, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей. Наразі відомо про кілька влучань. Зокрема, у Запоріжжі, у Дніпропетровській області, у Харкові і у Хмельницькій області.