Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу

Зранку 8 січня російські війська вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, було зафіксовано пуски ракет «Кинджал». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Обстріл України росіяни традиційно почали із застосування дронів Shahed. Кілька груп дронів-камікадзе атакували Україну з півдня.

Вже за кілька годин було зафіксовано виліт 11 бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область). Біля 6:00 було підтверджено перші пуски крилатих ракет.

Приблизно тоді ж було було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка» Нижньогородської області, які згодом атакували Україну ракетами «Кинджал».

За даними Повітряних сил, частина ракет летіла в напрямку Дніпра, Харкова і Запоріжжя, ще частина – в західному напрямку, зокрема і на Львівщину. Згодом ракети по суті зробили велике коло: із Тернопільщини і Львівщини змінили курс на Хмельниччину, а тоді – розвернулись назад на Львівщину.

У вище згаданих областях активно працювала ППО. Про наслідки її роботи та про деталі щодо кількості ракет Повітряні сили повідомлять згодом.

Наразі відомо про кілька влучань. Зокрема, у Запоріжжі рятувальники та поліцейські працюють на 6 локаціях – ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками. За оперативними даними, троє людей постраждали. У Дніпропетровській області у місті Новомосковськ вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.

У Криворізькому районі зруйнований приватний будинок, одна людина загинула. Також знищений приватний будинок і в Кривому Розі – троє людей можуть перебувати під завалами. Крім того, пошкоджень зазнав торговельно-розважальний центр. Росіяни, за попередніми даними, завдали щонайменше 4 удари по Харкову: пошкоджені підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала.

Також окупанти атакували місто Зміїв − зруйнований приватний будинок. Рятувальники визволили з-під завалів двох людей, ще одна особа може бути заблокована. Кілька вибухів пролунало і у Хмельницькій області.