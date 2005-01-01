Працівника «Львівелектротрансу» оштрафували через яму на дорозі

Інцидент стався на вул. Шевченка поблизу кінцевої трамвая №7

Шевченківський райсуд Львова оштрафував майстра ЛКП «Львівелектротранс» через неналежне утримання трамвайної колії на вул. Шевченка. Причиною стало те, що у вибоїну між трамвайними рейками потрапив автомобіль, який отримав пошкодження.

Як зазначається в постанові суду від 15 січня, на вул. Шевченка, 154 в районі кінцевої зупинки трамвая №7 між трамвайними рейками утворилась вибоїна глибиною 9 см. У цю вибоїну в березні 2017 року потрапив автомобіль Mitsubishi Galant, який отримав пошкодження.

Майстер ЛКП «Львівелектротранс», який є відповідальним за утримання цієї ділянки колії, на судове засідання не з’явився і надіслав суду лист з проханням відкласти розгляд справи, у якому своєї вини не визнав.

Однак, як встановив суд, посадовою інструкцією майстра дільниці передбачений обов’язок забезпечувати утримання закріпленої дільниці колії в технічно справному стані, проводити заміри і огляди трамвайної колії.

«Як вбачається із акту обстеження ділянки вулично-шляхової мережі, експлуатаційний стан обстеженої ділянки не відповідає вимогам ДСТУ, а саме покриття проїзної частини має вибоїну 9 см, яка розташована між трамвайними рейками, а також інші недоліки в утриманні та експлуатації ділянки: відхилення верху головки рейки трамвайної колії відносно покриття дороги», – мовиться в постанові суду.

Відтак суд визнав майстра «Львівелектротрансу» винним за ч.4 ст. 140 КУпАП (порушення правил утримання автодоріг та вулиць, що спричинили пошкодження транспортних засобів) та оштрафував його на 850 грн. Суд також стягнув з майстра 352 грн судового збору.