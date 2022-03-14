Ввечері 14 березня в прямий ефір російського пропагандистського «Пєрвого каналу» увірвалась жінка з антивоєнним плакатом з вимогою зупинити війну в Україні.

Жінка, що тримала плакат увірвалась в ефір пропагандистської програми «Время», викрикуючи гасло «Нет войне!».

На плакаті великими літерами було написано «No War. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Через кілька секунд в ефірі замість включення зі студії запустили сюжет про санкції проти Росії.

Згодом з'ясувалося, що плакат тримала одна з працівниць телеканалу Маріна Овсяннікова. Вона завчасно записала відеозвернення, в якому пояснила свій вчинок тим, що їй «стало соромно за брехню, якою годували росіян». Овсяннікова зазначила, що її батько українець, а мама росіянка і те, що зараз відбувається в Україні – це злочин, а Росія – країна-агресорка.

«На жаль, останні роки я працювала на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою. Мені дуже соромно за це», – заявила жінка.

Попередньо відомо, що Овсяннікову вже затримали, доправили до відділку поліції, де на неї склали протокол за нещодавно ухваленою статтею про «дискредитацію російських збройних сил».

Доповнено: Президент Володимир Зеленський подякував Марині Овсянніковій - росіянці, яка зірвала прямий ефір «Пєрвого каналу», увірвавшись в студію з плакатом «Ні війні».

«Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією та розповідає правду, реальні факти своїм друзям, своїм близьким та рідним. І особисто тій дівчині, яка увійшла до студії Першого каналу із плакатом проти війни. Тим, хто не боїться протестувати. Поки ваша країна не закрилася остаточно від усього світу, перетворившись на дуже велику Північну Корею, ви повинні боротися. Ви маєте не втратити і свого шансу», – заявив президент України у своєму вечірньому зверненні.

«Пєрвий канал» – найбільший російський телевізійний канал. Веде мовлення з Москви, штаб-квартира знаходиться в телецентрі «Останкіно». Ще від початку 2000-х канал звинувачували в упередженості і заангажованості.

З 2014 році телеканал почав розповсюджувати антиукраїнську риторику і регулярно випускати пропагандистські сюжети.

Ще в перший день війни президент Володимир Зеленський закликав росіян виходити на акції протесту у зв’язку з нападом Російської Федерації на Україну. З тих пір в Росії дійсно відбулись кілька антивоєнних акцій. Акції не були надто масовими, але відзначились великою кількістю затриманих.