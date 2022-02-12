Марш організували з нагоди 128-ї річниці з дня заснування громадської організації «Сокіл»

Ввечері у центрі Луцька активісти провели «марш правих традицій». Близько 300 людей взяли участь у смолоскипній ході та пройшли маршрут з проспекту Волі до Замкової площі, де заспівали гімн. Марш організували з нагоди 128-ї річниці з дня заснування громадської організації «Сокіл», що займається національно-патріотичним вихованням молоді.

«Марш правих традицій» відбувся у Луцьку в ввечері в суботу, 12 лютого, повідомляє Конкурент. У рамках акції близько 300 людей пройшли за маршрутом: проспект Волі, Театральний майдан, вулиця Лесі Українки, майдан Братський міст, вулиця Братковського, вулиця Кафедральна, площа перед Луцьким замком. На усіх цих вулицях перекрили рух транспорту.

У марші взяли участь організації «Сокіл», «Мисливець», «Лицарі Волині» та «Свобода». Смолоскипна хода стартувала о 18:10 під волинку та барабани зі скверу генерал-хорунжого армії УНР Алмазова. Колону супроводжувала поліція та швидка.

Під час акції учасники поклали квіти біля пам'ятного знаку «Жертвам політичних репресій» та костелу в Старому місті. Марш закінчився о 19:10 на Замковій площі, де учасники заспівали гімн.

Як повідомляють на сторінці ГО «Сокіл», акцію провели з нагоди 128-ї річниці з дня заснування цієї організації. Зазначимо, що створили її на Галичині 11 лютого 1894 року, а згодом осередки почали з'являтись в інших регіонах України. У 1939 році більшовицька влада заборонила діяльність організації. Нині ГО «Сокіл» займається національно-патріотичним вихованням молоді.