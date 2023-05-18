ПЦУ вважає, що якщо людина вшанує свято та помолиться, рукоділля у святковий день не буде гріхом

У Православній церкві України дозволили вишивати та займатися рукоділлям на церковні свята. У прес-службі ПЦУ в четвер, 18 травня, пояснили, що вишивання під час свят не є гріхом.

У ПЦУ зазначили, що віра не має бути обмеженням до дій, а навпаки – свободою. Тому рукоділля в дні церковних свят не має бути забороненим.

«У цьому випадку вибір такий: вишивати чи відзначати церковне свято? Чи вишивання як таке здатне спотворити велич релігійного свята? Ні. Чи вишивання як рід заняття – це гріх? Ні. Чи можна в один день поєднати і святкування, і вишивання? Так», – заявили у прес-службі ПЦУ.

Водночас у ПЦУ підкреслили, що все залежить від того, як людина розставляє пріоритети. Тобто, якщо вірянин спочатку вшанує свято, виокремить час для молитви, а потім займеться, до прикладу, рукоділлям, то це не буде гріхом. «Загалом, важливо розуміти, що шанування християнських свят ні в якому разі не зводиться до неробства, бездіяльності, до марного проведення часу. Для добрих, корисних і богоугодних справ немає "вихідних"», – пояснили у прес-службі ПЦУ.

У прес-службі церкви зазначили, що рукоділля, навпаки, може стати порятунком від іншого гріху на свята – ліні та неробства. У ПЦУ закликали вірян відходити від старих забобонів та займатися рукоділлям, коли їм хочеться.