Уряд Орбана вів стеження за майже 15 адвокатами та журналістами

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан і його уряд стежили за незалежними журналістами Угорщини за допомогою шпигунської програми Pegasus. Про це пише The Guardian.

Програма Pegasus є ізраїльської розробкою і дозволяє переглядати весь контент на телефоні, включаючи повідомлення з додатків з наскрізним шифруванням, фотографії та дані про місцезнаходження GPS. Вона також може перетворити пристрій в аудіо- або відеомагнітофон. Подібне програмне забезпечення використовується для стеження за терористами і злочинцями, повідомляють журналісти.

За словами одного з колишніх співробітників NSO Group, компанії-розробника ПЗ, Угорщина дійсно вважалася в числі клієнтів фірми – найімовірніше, Орбан купив пакет Pegasus після візиту в Угорщину в 2017 році тодішнього ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

За даними видання, уряд Орбана вів стеження за майже 15 людьми – адвокатами та журналістами.

Зокрема, злому піддалися телефони двох журналістів розслідувального видання Direkt36. У списках потенційних цілей також були згадані телефони інших журналістів, а також юристів і неназваного опозиційного політика.

Офіс Орбана у коментарі The Washington Post повідомив, що Угорщина – демократична дердава, яка враховує права своїх громадян, але спецслужби Угорщини «вповноважені використовувати приховані інструменти для контролю».