В Україні, крім духовного значення свята Преображення Господнього, важливими є і традиції

Наближається одне з найбільших християнських свят – Преображення Господнє, також відоме в народі як Яблучний Спас. За новоюліанським календарем свято перенесли на 6 серпня.

Це свято не лише має глибоке релігійне значення, але й багатий культурний контекст. У цей день християни дотримуються ряду традицій, які пов’язані з обрядом освячення яблук і інших фруктів нового врожаю.

Історія та значення свята

Преображення Господнє, згідно з Євангелієм, відбулось перед голгофськими стражданнями Ісуса Христа. Ісус взяв із собою трьох свої учнів і вирушив з ними на гору. Традиційно Преображення пов’язують з горою Тавор. Однак в Євангеліях немає жодної згадки про назву гори, де відбулося Преображення, пише «Рідна країна».

Традиції святкування Яблучного Спаса

В Україні, крім духовного значення свята Преображення Господнього, важливими є і традиції. Цього дня освячують плоди нового врожаю, особливо яблука, а також інші фрукти та ягоди. Свячені яблука вважаються особливим благословенням, їх їдять на знак подяки Богу за щедрість природи.

Тут історія Преображення Господнього тісно переплітається з дохристиянськими традиціями. Наші предки святкували цього дня перехід від літа до осені, відзначаючи збір нового врожаю і підготовку до осінніх свят. Зокрема, в дохристиянські часи існували звичаї, що забороняли їсти плоди нового врожаю до спеціального свята, яке згодом перетворилося на Яблучний Спас або Другий Спас.