Володимир Зеленський прокоментував позбавлення громадянства одного з керівників оборони Дніпропетровщини

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що у питанні позбавлення керівника штабу територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана громадянства України немає жодних спекуляцій. Про це голова держави сказав на спільній з президентом Литви прес-конференції Гітанасом Науседою у Києві, повідомляє «Укрінформ».

У президента України запитали, чи можливий перегляд рішення про позбавлення Геннадія Корбана громадянства. Також у глави держави попросили пояснити мотиви цього рішення, аби уникнути спекуляцій.

«По-перше: ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес, і все відбувається постійно у межах чинного законодавства», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 20 липня нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко оприлюднив копію начебто указу президента про припинення українського громадянства Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана та Вадима Рабіновича. На сайті президента офіційно документ не було опубліковано.

22 липня у Геннадія Корбана при в`їзді в Україну на контрольно-пропускному пункті Смільниця вилучили закордонний паспорт. За словами адвоката Андрія Йосипенка, рішення про відмову в перетині кордону Корбану ухвалили, посилаючись на те, що існує указ президента про позбавлення Корбана громадянства. Проте копію указу не показали. У в`їзді відмовили як особі без громадянства

26 липня Геннадій Корбан повідомив, що покинув транзитну зону і перебуває у Польщі. Він зазначив, що шукає можливість перетнути кордон України.

Експерти і правозахисники кажуть, що українське законодавство має суперечності у частині втрати громадянства.

Потенційні різночитання міг би зняти новий закон про множинне громадянство, який Рада збиралась ухвалити ще минулого року, але поки що не зробила цього.

Стаття 4 Конституції чітко каже, що в Україні існує єдине громадянство. А підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 25 вказує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни. Це фундаментальне конституційне право.

Проте стаття 106 Конституції каже, що президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства України або його припинення.

Тобто, позбавити не можна, а от припинити – цілком, але добровільно. І навколо цього точаться всі суперечки.

Багато українців добровільно виходять з українського громадянства за спеціальною процедурою, коли отримують інші паспорти. І президент видає укази щодо них, зазначає Українська служба ВВС.