Геннадій Корбан заявив, що має свідоцтво про народження в Україні, яке ніхто не може «ні відмінити, ні призупинити»

Керівник Центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан після невдалої спроби повернутися в Україну покинув транзитну зону і перебуває у Польщі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 26 липня.

«Наразі я шукаю можливість знову перетнути кордон України. У мене на руках свідоцтво про народження, яке ніхто не може ні відмінити, ні призупинити. У цьому документі написано, де я народився – Дніпропетровськ, Україна», – йдеться в його дописі.

Корбан зазначив, що паспорт у нього відібрали, вказавши у графі «громадянство» його статус як «особа без громадянства».

Також Корбан додав, що проривати кордон не буде, згадавши випадок з Михеїлом Саакашвілі, який прорвав кордон попри те, що був позбавлений громадянства.

Нагадаємо, 22 липня у Геннадія Корбана при в’їзді в Україну на контрольно-пропускному пункті «Смільниця» вилучили закордонний паспорт. За словами його адвоката Андрія Йосипенка, рішення про відмову в перетині кордону ухвалили, посилаючись на те, що існує указ президента про позбавлення Корбана громадянства. Проте копію указу не показали, натомість відмовили у в’їзді як особі без громадянства.

20 липня нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко оприлюднив копію начебто указу президента про припинення українського громадянства Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана та Вадима Рабіновича. На сайті президента офіційно документ не публікували. Також про такий таємний указ президента повідомляла низка ЗМІ з посиланням на свої джерела.