Зеленський нібито позбавив Корбана українського громадянства таємним указом

У очільника територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана під час в’їзду в Україну прикордонники вилучили український паспорт, повідомила у п’ятницю, 22 липня, «Українська правда».

Як йдеться в публікації, Корбан перебуває на кордоні. Прикордонники заявили йому, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних документів, які б це підтверджували.

За словами адвоката Корбана Андрія Йосипова, на кордон прибули представники СБУ, НАБУ і ДБР. За інформацією «Української правди», Корбан приїхав з території Польщі на пропускний пункт «Смільниця».

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що «під час оформлення громадян на кордоні дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону». Водночас він наголосив, що не володіє інформацією про перетин або спробу перетину кордону «третіми особами», оскільки розголошення такої інформації заборонене законом.

Згодом Корбан назвав ситуацію з вилученням у нього українського паспорта на кордоні під час в'їзду до України непорозумінням.

«Наразі я перебуваю на в'їзді в Україну пункт переходу кордону Смільниця. Мені досі здається, що це якесь непорозуміння чи розіграш. У мене вилучили паспорт громадянина України, видали акт. Додому в Україну мене не пускають», – написав він у Facebook.

Корбан уточнив, що очолює Штаб Територіальної оборони з 24 лютого 2022 року. А також звернувся до президента України з проханням вирішити це "непорозуміння".

20 липня у низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський нібито видав таємний указ про позбавлення українського громадянства Геннадія Корбана, який на той момент перебував у Європі, Ігоря Коломойського, який перебуває в Україні, і Вадима Рабіновича, який перебуває за кордоном.

Офіс президента і сам Зеленський цю інформацію ніяк не коментували. Утім, зазначимо, що укази про припинення громадянства зазвичай не публікують, оскільки вони містять особисті дані.

«Дзеркало тижня» писало, що президент позбавив цих людей громадянства через наявність у них паспортів інших країн. Також у публікації йшлося, що відповідний таємний указ Зеленський підписав ще 18 липня.

Геннадій Корбан був заступником голови Дніпропетровської ОДА у 2014 році, коли її очолював Коломойський.