Лев Корбан з однокласницею перекинулись на квадроциклі, їх знайшли у річці Мокра Сура в селі Новоолександрівка

У вівторок, 5 січня, 16-річний син відомого бізнесмена та політика Геннадія Корбана Лев разом з своєю подругою загинули у ДТП неподалік Дніпра, катаючись на квадроциклі. Про це повідомила «Українська правда», посилаючись на власні джерела у поліції​.

За попередньою інформацією, 5 січня 16-річні хлопець та дівчина поїхали в поле кататися на квадроциклі. Підлітків знайшли у річці Мокра Сура в селі Новоолександрівка Дніпровського району, вони перекинулись на квадроциклі. Попередньо вважають, що Лев Корбан та його подруга перевернулися і не змогли вибратися з води, оскільки були пристебнуті.

Видання «Днепр оперативный» опублікувало фото та відео з місця аварії. За даними видання, Лев Корбан приїхав в гості до своєї однокласниці і вони разом поїхали кататись на квадроциклі. Про їх зникнення у поліцію повідомила мати дівчини, згодом правоохоронці виявили підлітків в річці.

За попередньою інформацією, підлітки хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Попри невелику глибину, вони не змогли вибратися з квадроциклу.