Івано-Франківський окружний адмінсуд задовольнив позов чоловіка з інвалідністю до ТЦК, де проігнорували його заяву на відстрочку від мобілізації. Суд зобов’язав працівників військкомату розглянути надіслані поштою документи.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, житель Прикарпаття у липні 2024 року звернувся до одного з ТЦК та СП, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації через наявність третьої групи інвалідності. Проте його заяву в ТЦК не розглянули. Чоловік вважає такі дії протиправними та звернувся до суду, щоб зобов’язати працівників військкомату розглянути надіслані поштою документи.

Представник ТЦК надіслав відзив на позовну заяву, у якому вказано, що чоловік не долучив до пакета документів військово-обліковий документ або ж його копію і йому пропонували надати цей документ на розгляд комісії.

Цю справу розглянув суддя Тарас Боршовський, який розглянув усі матеріали та аргументи сторін. Суддя зазначив, що представник ТЦК не зміг підтвердити надсилання позивачу листа з інформацією про відсутність військово-облікового документа та пропозицією його долучити.

На думку судді, оскільки комісія у встановлений законом час не розглянула заяву прикарпатця, то її бездіяльність є протиправною. ТЦК зобов’язали розглянути надіслані у липні документи та прийняти рішення щодо видачі чи не видачі відстрочки.