За самовільне захоплення землі чоловіку загрожує 5,1 тис. грн штрафу

На Прикарпатті передали до суду справу місцевого мешканця, якого звинувачують у самовільному захопленні земельних ділянок. Зайнявши понад 2,2 га чужої землі для вирощування сої, він завдав збитків на 500 тис. грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 23 грудня, обвинувачений упродовж травня-жовтня 2024 року самовільно займав земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 2,2 га, які перебували у власності інших людей.

«На захоплених ділянках він вирощував сою, а зібраний урожай використовував для власних потреб. Такими діями обвинувачений завдав шкоди законному володільцю земельних ділянок на понад пів мільйона гривень», – зазначили правоохоронці.

Під час досудового розслідування прикарпатець відшкодував завдані збитки. За самовільне захоплення землі йому загрожує до 5,1 тис. грн штрафу або до двох років пробаційного нагляду.