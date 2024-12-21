Автомобіль був викрадений у Великій Британії наприкінці листопада 2024 року

На Львівщині, у пункті пропуску «Краківець», прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону виявили автомобіль Range Rover, який перебував у міжнародному розшуку. Про це у суботу, 21 грудня, повідомили у Держприкордонслужбі.

Під час перевірки документів на автівку спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, Range Rover 2016 року реєстрації, був викрадений у Великій Британії наприкінці листопада 2024 року.

Прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу та отримали підтвердження, що автомобіль дійсно перебуває на обліку викраденого автотранспорту. Прикордонники повідомили Нацполіцію.