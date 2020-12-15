Спецслужбовці затримали посадовців одного з прикордонних пунктів на Рівненщині

Працівники Служби безпеки України викрили на Рівненщині посадовців одного з прикордонних пунктів на систематичному «кришуванні» контрабанди підакцизних товарів з Білорусі, які ввозилися до України через «зелений коридор». Про це 15 грудня повідомила прес-служба СБУ.

Відомство зазначило, що у справі фігурують 15 осіб, серед яких посадові особи Державної прикордонної служби. Кількох із них затримали під час надання хабаря за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Їм може загрожувати позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

За результатами обшуків у Рівненській та Волинській областей вилучили понад 75 тис. пачок цигарок, ввезених з Білорусі, а також бурштин-сирець вагою майже 5 кг. Працівники спецслужби також заблокували контрабанду 225 тис. пачок тютюнових виробів. Вартість вилучених товарів СБУ не повідомила.

«Товар фігуранти складували в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації по всій території країни», – йдеться у повідомленні.

Слідчі дії наразі тривають.