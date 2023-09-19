Сили оборони України виявили ворожий блокпост і з дрона-камікадзе атакували його. У результаті цього вдалося ліквідувати двох російських військових. Про це повідомила Державна прикордонна служба України у вівторок, 19 вересня.

На відео можна побачити, як українські бійці дроном атакували блокпост, унаслідок чого постраждав окупант.

Пізніше на блокпост прибула група росіян, яку прикордонники також атакували безпілотником.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що українські військові завдали удару по штабу росіян у районі Мелітополя.