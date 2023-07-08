На кордоні спостерігається збільшення черг приватних авто та автобусів

Прикордонники відзначають суттєве зростання черг на кордоні з Польщею від початку липня. Так у минулі вихідні, з 1 на 2 липня, пункти пропуску у Львівській області перетнула рекордна кількість – 61 тисяча осіб та понад 10 тис. одиниць транспорту.

Як розповідають у Західному регіональному управлінні ДПСУ, кількість подорожувальників на кордоні зросла з початком сезону відпусток та літніх канікул. Найбільші черги спостерігаються саме у вихідні дні, тому подорожувальникам рекомендують відстежувати стан завантаженості пунктів пропуску на сторінці регіонального управління у Facebook та на інформаційних ресурсах Прикордонної варти Республіки Польщі.

«Загалом, кількість транспортних засобів, які перетинають українсько-польський кордон у Львівській області в обох напрямках, збільшилась до 1,5 тис. одиниць на добу і зараз складає 9-10 тис. в межах усіх пунктів пропуску. Кількість громадян, які перетинають кордон, збільшилась до 4,5 тис. в середньому за добу становить 49 тис. громадян», – повідомляють в ДПСУ.

Найбільше навантаження припадає на пункти пропуску «Краківець» та «Шегині».

Найбільші накопичення автотранспорту спостерігаються перед вихідними днями – у четвер, п’ятницю, суботу. У неділю та понеділок збільшуються черги на в’їзд в Україну. Найменші черги перед пунктом пропуску на виїзд з України є у понеділок-вівторок, на в’їзд в Україну – у вівторок та середу.

Також спостерігаються черги пасажирських автобусів. Враховуючи розклад відправлень з вокзалів, більшість автобусів прибувають до кордону в другій половині дня та першій половині ночі. Для перетину кордону водії частіше обирають пункти пропуску «Краківець», «Шегині». Також черги з автобусів можуть спостерігатись і у «Раві-Руській» та «Грушеві».

Пропуск пішоходів відбувається лише у пункті пропуску «Шегині». У вихідні дні, за даними прикордонників, на пішому переході також періодично спостерігається накопичення. На вихід до Польщі можуть очікувати близько 100 осіб. В будні дні пропуск пішоходів через кордон здійснюється без затримок.

Прикордонники прогнозують, що така ситуація збережеться до кінця літа. Громадянам, які планують перетинати українсько-польський кордон, рекомендують врахувати ці дані під час планування поїздок.