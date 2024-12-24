На Закарпатті прикордонники затримали нелегального мігранта з Колумбії

У пункті пропуску «Тиса» прикордонники затримали чоловіка, який йшов пішки з Угорщини до України. Затриманий не мав при собі документів, але згодом розповів, що він – громадянин Колумбії. Про це у вівторок, 24 грудня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Прикордонники зупинили чоловіка, який йшов автомобільним мостом. Затриманий розповів, що він є громадянином Колумбії, однак жодних документів він при собі не мав. Вже у прикордонному підрозділі іноземець зізнався, що тривалий час нелегально проживав та працював у різних країнах Євросоюзу. Остання країна, в якій проживав іноземець, – Італія. Там на його адресу нещодавно прийшов лист з вимогою з'явитися у відділок імміграційної поліції. Колумбієць злякався депортації та вирішив залишити територію Євросоюзу.

«Він дістався попутним транспортом до прикордонного угорського містечка Захонь, а звідти пішов у напрямку України, орієнтуючись за онлайн картами. Чоловік обійшов угорський пункт пропуску “Захонь”, піднявся на міст та сподівався непоміченим перейти на територію України. Втім його виявили та затримали прикордонники», – розповіли у ДПСУ.

Громадянин Колумбії, якого затримали українські прикордонники

Іноземця притягнули до адміністративної відповідальності за незаконний перетин державного кордону України. А потім у реадмісії колумбійця повернули в Угорщину.