Вартість знищеного літака оцінюється в 50 млн доларів

Прикордонники на околицях Бахмута збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Влучним пострілом розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу приземлив «пташку» окупантів, як тільки та з’явилась поряд позицій військовослужбовців ДПСУ», – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що це один із бортів, що останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмуту. Доля пілотів наразі не відома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 млн доларів.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що армія РФ намагається залучити нові сили серед своїх льотчиків на війні проти України, але ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

Зазначимо, що нещодавно Валерій Залужний повідомив, що за час повномасштабного російського вторгнення в Україну армія РФ втратила вдвічі більше літаків, ніж втратив Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані.