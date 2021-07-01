Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки за результатами розгляду порекомендував депутатам прийняти в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Так, дев'ять народних обранців проголосували за прийняття, чотири – проти, один депутат утримався. Зазначається, що підтримали законопроект переважно нардепи з фракції «Слуга народу».

Парламентарі зберуться у четвер, 1 липня, на позачергове засідання. На порядку денному серед інших питань буде розгляд законопроекту про олігархів.

2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Законопроект було надано для ознайомлення парламентському комітету.

Закон стане чинним через півроку після його прийняття і запроваджується терміном на 10 років. У законі про олігархів пояснюється, хто такий бенефеціар, засіб масової інформації, контролер, пов’язана особа.

В ОП заявили, що на основі цього законопроекту будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, які переформатують економічні та суспільні відносини у країні. Законопроект з 13 сторінок включає 10 статей.