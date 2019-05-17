Прощу до Унева присвятили 150-літтю від дня народження Климентія Шептицького

«Колись ми повернемося в Крим, будемо дивитися на наше Чорне море і плакати»

З любов'ю у серці та з дощовиками в наплічниках. Зі Львова на традиційну прощу до Унева вирушили майже тисяча паломників. За два дні вони подолають понад 60 кілометрів дороги. В Уневі молитимуться в Святоуспенській Унівській Лаврі біля чудодійної ікони.

Після вранішньої Літургії біля храму Архистратига Михаїла збираються парафіяни. Цього дня вони вирушать у традиційну прощу зі Львова до Унева.

«Ми прямуємо до Святоуспенської Унівської Лаври, оскільки в ній збережена унікальна чудотворна ікона, і в третю неділю травня ми споминаємо, власне, цю ікону. Стосовно кількості прочан очікуємо, що зі Львова вийде в межах 800 осіб», ‒ каже голова львівського ТУСК «Обнова» Олена Пляченко.

Проща цьогоріч приурочена століттю відновлення монашества в Унівській лаврі та 150-річчю від дня народження Климентія Шептицького. А гасло цієї дороги ‒ «Іди за мною!»

«Хочу найперше попросити в Господа миру для України. Такого довгоочікуваного миру. Ми як молодь і маленька наша молодь маємо нагоду попросити про то ближче, в такому святому місці», ‒ каже прочанка Оксана.

«Я хочу молитися за свою родину, просити божої ласки, божого милосердя для своєї родини. Для своїх дітей, для своїх внуків», ‒ додає прочанка пані Галина.

Проща ‒ молодіжна, її організовує товариство студентів-католиків «Обнова».

«Молодь завжди є активною, хоче щось робити і кудись іти, так? Просто цю енергію треба кудись використати. І властиво таким способом використовується, що спрямовується до Бога ось ця енергія, ця сила», ‒ пояснює духівник прощі ієромонах Аліпій.

Тож серед прочан — чимало дітлахів і підлітків.

«Головне ‒ це духовно збагатитися. Це буде щира молитва, сповідь, причастя, це головне. І, звичайно, трохи цікаво час провести, не сидіти вдома, за іграми. А трохи помолитися», ‒ розповідає прочанин Ярема.

Цьогорічна проща є 26-ю за рахунком. Та є й такі, які вирушають у духовну дорогу з дебютом.

«Там люди ходять для того, щоби просити все у Бога. Я буду просити у Бога здоров'я для своєї родини і своїх близьких», ‒ каже хлопчик Данило. Він у прощу вирушає вперше.

Маршрут охопить 12 населених пунктів. З міста Лева прочани рушають на Лисиничі та Винники, першу ночівлю матимуть у селі Романів. А це ‒ майже сорок кілометрів від Львова. Цю частину дороги хочуть пройти за один день. Тож у наплічниках ‒ одяг, канапки і вода.

Після ночівлі рано-вранці парафіяни знову вирушать у дорогу. До Унева мають дійти під сьому годину вечора.

«Це круто, коли ти доходиш цілий шлях до кінця. Нас урочисто зустрічають багато отців, потім коли ми заходимо — я люблю, коли ми в перших групах, то тоді на нас кидають пелюстки», ‒ пояснює школяр Віталій.

Усього організатори очікують на тисячу, а то й більше паломників, ще дві сотні християн приєднаються до прощі вранці суботи.