Радіо «Люкс ФМ» у вівторок, 18 липня, відновило ефір в Херсоні. Частота «Люкс ФМ» в місті – 99,4 МГц.

Представники «Люкс ФМ» розповідають, що ще кілька тижнів після окупації Херсона росіянами у березні 2022 року вели мовлення, але російські окупанти знайшли радіостанцію.

«Ми працювали, коли на вулиці і площі міста ще виходили незламні українці і кричали «Херсон – це Україна!» А потім орки знайшли і розграбували нашу радіостанцію – розібрали і вкрали все наше обладнання, як робили це всюди, куди дорвалися. Виключили ефір, який так дратував їх своїми патріотичними піснями», – говорять представники радіостанції.

Та від сьогодні «Люкс ФМ» знову працює в українському Херсоні, хоча відновлення радіостанції, кажуть, можна порівняти із відновленням підприємства після окупації або важким відвоюванням тисячі метрів української землі.

Сили оборони України звільнили місто Херсон 11 листопада 2022 року. Місто і його мешканці були під російською окупацією із 2 березня 2022 року.