Днями президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що ракети Tomahawk – це саме та карта в дипломатії, на яку зважає Росія. Тому Україна говоритиме про можливість постачання цих далекобійних ракет з європейцями, оскільки США наразі не зацікавлені в їх наданні Україні.

У чому особливість ракет Tomahawk, чому вони так лякають Владіміра Путіна та як їхня далекобійність може вплинути на розвиток воєнної ситуації, читайте на ZAXID.NET.

Що сказав Володимир Зеленський

Українська армія регулярно завдає ударів по стратегічних об’єктах на території Росії, переважно йдеться про нафтопереробні заводи. Хоча потужності України тут обмежені, риторика Росії про мирні переговори після таких ударів змінюється.

Американські далекобійні ракети Tomahawk могли би вразити ще більше стратегічних цілей в Росії, чого, на думку Володимира Зеленського, боїться президент Росії Владімір Путін.

«Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру. Що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну. Дискусія про “томагавки” виявилася сильною інвестицією в дипломатію – ми змусили Росію показати, що “томагавки” – це саме та карта, на яку вони зважають», – йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.

У тому ж відео він додав, що Україна говоритиме з європейцями щодо далекобійності і продовжить розмови з американцями про це.

Що таке Tomahawk

Tomahawk – це крилата ракета, що перебуває на озброєнні США з 1983 року. Відтоді і донині ракета зазнала багато модифікацій і має кілька версій, йдеться на сайті Defence Express.

Ракета Tomahawk (фото з Вікіпедії)

Основні версії такі:

Block II – розроблена 1984 року;

Block III – 1993 року;

Block IV – 2006 року;

Block V – 2021 року.

Актуальними зараз є лише дві останні версії ракети Tomahawk.

Чи може Tomahawk нести ядерний заряд

У 1984 році був розроблений варіант Tomahawk під ядерну бойову частину. Це була версія Block II TLAM-A. Також був варіант TLAM-N для першої версії ракети, що теж міг нести ядерний заряд.

Ці дві версії мали найбільшу далекобійність за всю історію існування ракети Tomahawk – 2500 км. Це було пов’язано з тим, що вага ядерної бойової частини W80, що використовувалась у цих версіях, становила лише 130 кг. Це майже утричі менше за вагу звичайної конвенційної бойової частини, що важить 450 кг. Тому ядерна версія ракети могла взяти більше палива, що збільшувало дальність польоту.

Проте, пише Defence Express, у 2010 році всі ядерні версії Tomahawk були зняті з озброєння і перетворені в конвенційні. Тобто офіційно зараз Tomahawk не несе ядерного заряду і не може вражати цілі на відстані 2500 км.

Яка дальність ракети Tomahawk зараз

В мережі можна зустріти різні версії того, наскільки далекобійна американська ракета. Проте варто враховувати, що зараз актуальні лише два варіанти озброєння зі своїми підвидами.

Версія Block IV від 2006 року має дальність до 1600 км. Також вона має можливість перепрограмування в польоті через супутниковий двосторонній канал передачі даних. Вага бойової частини – 454 кг (1000 фунтів).

Tomahawk Block V від 2021 року має дві підверсії:

Block Vb – для ураження наземних цілей, дальність – 1600 км, нова багатофункціональна унітарна бойова частина з ширшими можливостями ефективного ураження різних цілей;

Block Va – протикорабельна версія з активно-пасивною радіолокаційною системою наведення та зменшеною дальністю.

Ось ще деякі цікаві характеристики далекобійної ракети:

швидкість польоту – до 915 км/год;

можлива похибка – до 10 м;

ціна – близько 2 млн доларів.

Ця дозвукова крилата ракета здатна летіти на гранично малих висотах – до 50 м – і при цьому оминати рельєф місцевості.

Ракета Tomahawk після запуску до розкриття крил (фото Defence Express)

Що ще важливо знати про Tomahawk

Як ішлося в публікації ZAXID.NET «Томагавковий ультиматум Трампа», лунали думки, що Україні ці ракети не підійдуть, адже платформу для їх запуску розташовують на кораблях, яких в України немає. Проте запуск цих ракет можливий і з пускових установок, розміщених на колісному чи гусеничному транспорті.

Випробування однієї з систем для запуску ракети Tomahawk з землі (фото Army.mil)

Нещодавно на щорічній виставці Асоціації армії США (AUSA) компанія Oshkosh Defense презентувала нову лінійку автономних багатоцільових бойових машин FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles), які можуть запускати ракети Tomahawk. Також існує мобільна пускова установка Typhon, здатна запускати ракети Tomahawk.

Які ракети Tomahawk може отримати Україна

Отже, з огляду на офіційні дані та властивості актуальних версій ракет Tomahawk, єдиними можливим варіантом для України є отримання крилатих ракет з дальністю 1600 км.

Проте, вважає Defence.Express, може існувати ще один варіант – Tomahawk Block III TLAM-C з унітарною бойовою частиною і заявленою дальністю 1700 км. Цю версію, згідно з планами Військово-морських сил США, мали зняти з озброєння та утилізувати в 2020 році. Проте Україна за час повномасштабного вторгнення вже не раз отримувала стару західну зброю, яку партнери не встигли утилізувати.

Які об’єкти в Росії може вразити Tomahawk: карта

Якби раптом існували версії Tomahawk з дальністю до 2500 км і їх передали Україні, то ЗСУ могли би теоретично вражати віддалені регіони Росії, як-от Воркута чи Зауралля.

Проте й дальність у 1600 км, що найбільш імовірна для України, охоплює велику частину стратегічних об’єктів на території Росії.

За даними ISW (Інституту з вивчення війни), якщо Україна отримає ракети Tomahawk, то під загрозою можуть опинитись понад 1600 різних військових об’єктів в Росії, включно з: