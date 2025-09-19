На мілтех-інвестсаміті Defence Tech Valley 2025 у Львові представили українські оборонні розробки, серед яких підводний дрон Toloka (TLK 1000), повідомляє Speka. Розробка українських інженерів має три модифікації в довжині від 4 до 12 м та здатна нести до п’яти тонн корисного навантаження. Дальність дії цього підводного дрона становить до 2000 км.

Фото Regio News, Генштаб ЗСУ