У Львові показали далекобійний підводний дрон «Толока». Фото дня
На мілтех-інвестсаміті Defence Tech Valley 2025 у Львові представили українські оборонні розробки, серед яких підводний дрон Toloka (TLK 1000), повідомляє Speka. Розробка українських інженерів має три модифікації в довжині від 4 до 12 м та здатна нести до п’яти тонн корисного навантаження. Дальність дії цього підводного дрона становить до 2000 км.
Фото Regio News, Генштаб ЗСУ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter