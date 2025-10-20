Україна готова надавати США дрони в обмін на американські ракети

Президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійні ракети американського виробництва Tomahawk Україна може отримати не лише від США, а й в Європі. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає агентство «Інтерфакс» 20 жовтня.

«Відповідна зброя є не тільки у США, і якщо США роблять крок вперед, росіяни розуміють, що я домовлюсь в Європі про "томагавки" та про іншу необхідну зброю», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив, що європейські лідери планують звернутися до американського президента з проханням щодо використання крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

Президент також зазначив, що Україна готова продавати США дрони власного виробництва, і, з урахуванням програм двостороннього партнерства, готова їх і надавати, якщо буде отримувати американські ракети.

Передача Україні ракет Tomahawk: що відомо

16 жовтня російський диктатор Владімір Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що ракети Tomahawk зашкодять американо-російським відносинам, зруйнують будь-які шанси на укладення мирної угоди й не матимуть істотного впливу на хід бойових дій. Після цього Трамп, судячи з усього, взяв ці зауваження до уваги й дещо змінив риторику щодо намірів надати Україні ці ракети. Також президент США зазначив, що зараз не найкращий час для посилення санкцій проти Росії.

На зустрічі із Дональдом Трампом 17 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова укласти угоду зі США стосовно постачання ракет Tomahawk в обмін на дрони українського виробництва.

Видання Axios із посиланням на джерела, обізнані з перебігом зустрічі Трампа і Зеленського, писало, що розмова президентів була нелегкою. Трамп чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом зараз є дипломатія, а надання Tomahawk може її підірвати.

18 жовтня в інтерв’ю NBC News Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп поки не дав згоду на передачу ракет Tomahawk, однак Україна таки сподівається їх отримати.

Раніше ZAXID.NET писав, що Україна готує контракт на закупівлю 25 систем протиповітряної оборони Patriot коштом заморожених російських активів. Згідно з документом, Україна отримуватиме системи ППО поступово.