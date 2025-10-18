Зеленський розраховує на продовження діалогу щодо далекобійних ракет

Президент Володимир Зеленський у суботу, 18 жовтня, заявив в інтерв'ю NBC News, що президент США Дональд Трамп поки не дав згоду на передачу ракет Tomahawk, однак Україна таки сподівається їх отримати.

За словами Зеленського, Трамп поки не погодив передачу ракет Tomahawk Україні, однак він і не сказав «ні». Президент наголосив, що оснащення українських військових цим озброєнням викликає у президента Росії Владіміра Путіна серйозну стурбованість.

«Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати поставлять нам Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх застосуємо», – зазначив він.

Зеленський заявив, що розраховує на продовження діалогу щодо далекобійних ракет.

«Ми використовуємо тисячі далекобійних дронів українського виробництва для ураження військових цілей. Але Росія використовує не тільки дрони іранського і їхнього власного виробництва, але також ракети російського виробництва і далекобійні північнокорейські ракети. Це дуже складно – оперувати лише українськими дронами. Нам потрібні далекобійні Tomahawk і схожа зброя, яку мають США, щоб здійснювати комбіновані атаки, як це робить Росія», – пояснив президент.

На зустрічі із Трампом 17 жовтня Зеленський заявив, що Україна готова укласти угоду зі США стосовно постачання ракет Tomahawk в обмін на дрони українського виробництва.

Видання Axios із посиланням на джерела, обізнані з перебігом зустрічі Трампа і Зеленського, писало, що розмова президентів була нелегкою. Трамп чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом зараз є дипломатія, а надання Tomahawk може її підірвати.

Що відомо про ракети Tomahawk

Американські дозвукові крилаті ракети Tomahawk були розроблені в 1970-х роках компанією RTX. Ракети перебувають на озброєнні ВМС США.

Вага боєголовки ракети становить 450 кг, а дальність польоту боєприпасу – до 2500 км. Вартість однієї ракети Tomahawk становить близько 1,7 млн доларів.

Аналітики Інституту дослідження війни визначили майже 2 тис. російських військових об’єктів, які можуть стати потенційними цілями для Tomahawk. У списку зокрема 76 аеродромів.

Нагадаємо, 16 жовтня газета Financial Times з посиланням на ознайомлені джерела повідомила, що Сполучені Штати Америки наглядатимуть за вибором цілей у Росії, які атакуватиме Україна далекобійними ракетами Tomahawk у разі їхньої передачі.