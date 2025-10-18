Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну укласти мирну угоду та «зупинитися там, де вони є». Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social 18 жовтня.

Трамп назвав зустріч з Володимиром Зеленським «дуже цікавою і сердечною». Водночас він закликав обидві країни «припинити вбивства та укласти угоду».

«Досить крові пролито, межі власності визначені війною та мужністю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва заявляють про перемогу, нехай історія вирішує!» – написав Трамп.

Він наголосив, що більше не потрібно «жодної стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей», а військовослужбовцям варто «йти додому до своїх родин із миром».

На слова Трампа відреагував президент Володимир Зеленський – під час пресконференції він зазначив, що американський президент «правий» та наголосив, що «важливо зупинитися там, де ми є, і після цього говорити». Водночас Зеленський нагадав, що Україна не починала війну.

«Обговорили всі ключові питання: наші позиції на полі бою, далекобійність та ППО і, звичайно, дипломатичні перспективи. Росія повинна припинити агресію, яку сама розпочала і яку свідомо затягує. Розраховуємо на тиск США», – написав український президент за результатами зустрічі.

Нагадаємо, 17 жовтня Трамп провів переговори з Володимиром Зеленським у Білому домі. Зустріч президентів тривала більше від запланованого часу – понад дві години. Під час переговорів президенти обговорювали передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk та мирні переговори.

Зазначимо, напередодні візиту Володимира Зеленського до Балого Дому Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, після чого оголосив про нову зустріч із ним в угорському Будапешті. Під час пресконференції 18 жовтня Трамп заявив, що сигнали з боку Росії «дещо новими».