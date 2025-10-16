Одна ракета Tomahawk коштує близько 1,7 млн доларів

Сполучені Штати Америки наглядатимуть за вибором цілей у Росії, які атакуватиме Україна далекобійними ракетами Tomahawk у разі їхньої передачі. У такий спосіб США прагнуть уникнути ескалації війни. Про це в четвер, 16 жовтня, повідомила газета Financial Times з посиланням на ознайомлені джерела.

У разі схвалення продажу Україні американських ракет Tomahawk, ракети можуть бути поставлені відносно швидко, сказав високопоставлений західний військовий чиновник. Американські військові допомагатимуть українським колегам керувати цими ракетами. Це усуне необхідність в інтенсивній підготовці українців і дозволить США зберегти контроль над наведенням та іншими питаннями, додав чиновник.

Наразі незрозуміло, скільки далекобійних Tomahawk США готові продати союзникам НАТО для України, особливо враховуючи, що Пентагон витрачає їх швидше, ніж купує.

«Якщо ми все ж таки надамо Tomahawk, це не буде величезна партія, а це означає, що Зеленському доведеться бути дуже обережним у тому, як він їх використовуватиме», – сказав ексзаступник помічника міністра оборони США Джим Таунсенд.

Таунсенд додав, що далекобійні ракети Tomahawk використовуватимуться лише проти найважливіших стратегічних цілей з найбільшим шансом на успіх.

Стейсі Петтіджон, директорка оборонної програми аналітичного центру «Центр нової американської безпеки», припустила, що США нададуть Україні лише від 20 до 50 ракет.

Однак Марк Кансіан, колишній чиновник Пентагону, сказав, що США, ймовірно, будуть готові надати «сотні» ракет. Під час військових навчань на початку 2025 року Кансіан підрахував, що США мають у своєму арсеналі близько 4150 Tomahawk.

«Ця зброя дозволить Києву виконувати комбіновані атаки та краще знищувати нафтопереробні підприємства, військово-промисловий комплекс, логістику та системи управління», – сказав Микола Бєлєсков, старший аналітик фонду «Повернись живим», головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Ще однією привабливою ціллю можуть стати російські бомбардувальники, які регулярно атакують цивільну та військову інфраструктуру України.

За словами австрійського військового аналітика Франца-Стефана Гаді, «дуже обмежені» постачання наземних пускових установок для Tomahawk можуть стати перешкодою для українських планів.

Що відомо про ракети Tomahawk

Американські дозвукові крилаті ракети Tomahawk були розроблені в 1970-х роках компанією RTX. Ракети перебувають на озброєнні ВМС США.

Вага боєголовки ракети становить 450 кг, а дальність польоту боєприпасу – до 2500 км. Вартість однієї ракети Tomahawk становить близько 1,7 млн доларів.

Аналітики Інституту дослідження війни визначили майже 2 тис. російських військових об’єктів, які можуть стати потенційними цілями для Tomahawk. У списку зокрема 76 аеродромів в РФ.

До слова, в п’ятницю, 17 жовтня, відбудеться зустріч президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше Трамп повідомив журналістам, що обговорить з українським колегою постачання зброї Києву, зокрема американських далекобійних ракет Tomahawk.