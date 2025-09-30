До призначення на посаду у діагностичний центр Сергій Гордієвич очолював шкірвендиспансер

З середи, 1 жовтня, Рівненський обласний діагностичний центр очолить новий керівник – Сергій Гордієвич. Він замінить на посаді Романа Шустика, якого призначили ректором скандально відомої Рівненської медакадемії.

За інформацією голови Рівненської облради Андрія Карауша, з 1 жовтня у Рівненському обласному діагностичному центрі зʼявиться новий керівник – Сергій Гордієвич, який дотепер був директором шкірвендиспансеру.

«Сергій Гордієвич – прогресивний керівник, він вкладав душу у ввірений йому заклад і за 3,5 року вивів шкірвендиспансер на високий рівень. Тепер довіряємо йому діагностичний центр з понад трьома сотнями лікарів, медсестер та іншого персоналу», – йдеться у повідомленні.

Попереднього директора Рівненського обласного діагностичного центру Романа Шустика, який очолював лікарню більше десяти років, призначили ректором Рівненської медичної академії. Він розвиватиме напрям репродуктології та генетики.

Голова облради представив Романа Шустика (на фото ліворуч) колективу Рівненської медакадемії

Як раніше писав ZAXID.NET, академія фігурувала у скандалі через звільнення попереднього ректора Ростислава Сабадишина. Щодо посадовця провели службову перевірку, яка виявила неналежне виконання ним службових обов’язків і розтрату бюджетних грошей. Ростислав Сабадишин через суд поновився на посаді, проте згодом самостійно звільнився. З тих пір обовʼязки ректорки тимчасово виконувала Руслана Конощук, яка залишиться в установі на посаді проректорки.

Додамо, що Сергій Гордієвич закінчив Тернопільську державну медичну академію ім. Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа». Має вищу кваліфікаційну категорію з дерматовенерології, ступінь магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». У шкірно-венерологічному диспансері як лікар працював з 1999 року.

57-річний Роман Шустик – лікар-гінеколог, заслужений лікар України, кандидат медичних наук. Закінчив Рівненське медичне училище (1987 р.) та Чернівецький медичний інститут (1995 р.). Очолював Рівненський обласний діагностичний центр з 2015 року.