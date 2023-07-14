У Головному управлінні розвідки підтвердили, що Росія, через структури РПЦ, хоче передати Угорщині нову групу українських військовополонених. Про це представник ГУР Андрій Юсов заявив в ефірі «Радіо Свобода».

Розвідка отримала відповідну інформацію та перевіряє її. За словами Юсова, цими операціями керують російські спецслужби, але домовляються з Угорщиною представники РПЦ.

Він підтвердив, що списку з конкретними прізвищами військовополонених немає: їх шукають у Росії та на тимчасово окупованих територіях України, а «обов'язковим елементом» участі в спецоперації є, за даними ГУР, етнічне угорське походження.

Також Юсов розповів, що з частиною переданих Угорщині українських бійців Україна досі немає зв’язку й не знає, у якому вони стані й чи дійсно можуть вільно пересуватися. За його словами, ті, яких удалося повернути, заявили про тиск з боку спецслужб РФ.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в «межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених».

При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають «вільний статус», а також заперечувала причетність уряду до вивезення військовополонених. Частину полонених вже вдалось повернути.