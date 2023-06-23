Дипломати вивезли з Угорщини іще двох українських військовополонених з тих, яких Росія без погодження з Україною передала Будапешту. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, українській стороні загалом вдалося повернути вже п’ятьох українських військових із Угорщини [ще трьох було повернено 20 червня].

«Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних», – додав він.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в «межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених». При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають «вільний статус», а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.За словами міністра, «Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник».

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Угорщина готує інформаційно-психологічну операцію [ІПСО] для того, щоб звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ.