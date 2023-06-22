Угорщина готує інформаційно-психологічну операцію [ІПСО] для того, щоб звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, Угорщина порушила гуманітарне право, коли забрала українських військовополонених з РФ. Лубінець зустрічався з головою місії МКЧХ в Україні Юргом Егліном, який, зі свого боку, повідомив, що не отримував жодної інформації про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

Омбудсмен також зазначив, що, потрапивши на територію Угорщини, ці українці втрачають статус військовополонених. У зв'язку з цим, за його словами, немає пояснення, з якої причини Угорщина обмежує їхню свободу пересування, контактів і не допускає до них українських дипломатів.

«Ми намагаємося встановити з ними контакт. Ми знаємо, де вони перебувають. Ми не розуміємо позиції Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично вони перебувають в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали мобільні телефони, які їм дали для спілкування з родичами. Так, ми знаємо, що до декого змогли приїхати родичі, проте деталі нам не відомі, як і те, чому ці громадяни України, перебуваючи на території Угорщини, фактично перебувають у такому становищі як військовополонені», – зазначив він.

На думку Лубінця, така поведінка Угорщини – це підігрування російській пропаганді.

«Зараз вони [Угорщина], за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України – нібито Росія хоче віддати військовополонених, а в України немає ініціативи», – сказав Дмитро Лубінець. Він наголосив, що в України завжди є ініціативи провести обмін. За словами Лубінця, він уже надіслав листи російському та угорському колегам щодо роз'яснень, яким чином українські військовополонені потрапили до Угорщини.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в «межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених». При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають «вільний статус», а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан. За словами міністра, «Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник». 20 червня посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, які опинились там у межах домовленостей Угорщини з Росією.