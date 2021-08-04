Приблизне розташування складу ядерної зброї «Феодосія-13»

Росія працює над відновленням об'єкту «Феодосія-13», який використовувався для зберігання ядерної зброї в Криму. Про це пише проект «Крим.Реалії», посилаючись на колишнього голову Севастопольської міської державної адміністрації Сергія Куніцина.

Він пояснює, що колишній радянський склад ядерної зброї в урочищі Кизилташ найбільше підходить для реалізації стратегії РФ з мілітаризації Криму.

«Це настільки потужне спорудження, що по ньому ходив невеликий поїзд, а озброєння було розраховане на 10 тис. осіб – на дивізію. Все було настільки таємно, що кримчани навіть не знали про об'єкт. Після ядерного роззброєння, вже при Україні в цьому місці між Феодосією і Судаком поставили полк спецназу. У мене не викликає сумнівів те, що при певних вкладеннях на «Феодосії-13» знову можна зберігати ядерну зброю. Очевидно, вона там вже є. Інших об'єктів, рівних цьому, в Криму просто немає», – переконує Куніцин.

Раніше стало відомо, що Росія вже розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї. Також в Криму є 3-5 об'єктів, що містять витратні матеріали для виготовлення ядерної зброї.

До слова, оціночна кількість розгорнутих ядерних боєприпасів у 2021 році зросла з 3720 до 3825. Близько 2000 з них належать США та РФ і перебувають в стані підвищеної боєготовності.

Відповідно до сучасної російської військової доктрини використання ядерної зброї допускається, хоча не стратегічної, а тактичної – з метою деморалізувати противника і досягти деескалації.