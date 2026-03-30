У неділю, 29 березня, під час російської атаки на Хмельниччину сили ППО збили 31 безпілотник. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електропостачанням, а також загорілася суха трава на відкритій території. Про це повідомив 30 березня голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Повітряну тривогу в Хмельницькій області 29 березня оголошували тричі: з 04:27 до 06:20, з 09:43 до 12:04 та з 13:40 до 16:37. Протягом дня Сергій Тюрін повідомляв про збиття ворожих цілей і перебої з електропостачанням. Уже о 18:18 енергетики відновили подачу світла.

Крім того, через атаку сталося займання сухої трави, яке не спричинило значних наслідків.

«Минулої доби область була атакована ворожими російськими безпілотниками. Силами протиповітряної оборони ЗСУ збито/подавлено 31 БпЛА», – зазначив Сергій Тюрін.

За його інформацією, загиблих і постраждалих унаслідок ворожого обстрілу немає.