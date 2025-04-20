Оскару Дженкінсу загрожує до 15 років позбавлення волі попри його статус військовополоненого

Росія висунула звинувачення полоненому австралійцю Оскару Дженкінсу, який брав участь у російсько-українській війні на боці України як доброволець. Росіяни закидають йому найманство та хочуть ув’язнити його на 15 років, повідомив 19 квітня австралійський портал Nine News з посиланням на посла України в Австралії Василя Мирошниченка.

Прокуратура тимчасово окупованого Луганська заявила, що 33-річний Дженкінс воював проти російської армії протягом березня-грудня 2024 року, нібито отримуючи за це від 11 тис. до 15 тис. доларів на місяць. Його судитимуть за статтею «найманство», яка передбачає 15 років ув’язнення.

За даними посла України в Австралії, Оскар Дженкінс не є найманцем, оскільки має офіційний контракт зі Збройними силами України. На полоненого австралійця поширюється міжнародне право, яке вимагає ставитися до нього як до військовополоненого.

«Але Росія не дуже дбає про міжнародне право», – сказав Мирошниченко.

Посол розповів, що звинувачення Росії проти австралійця його не здивували, оскільки раніше росіяни вже засуджували іноземців – зокрема, деяких журналістів. Втім, Мирошниченко сподівається, що Оскара Дженкінса все ж зможуть повернути в межах обміну.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе також заявив, що країна не покинула військового та продовжить відстоювати його права, застосовуючи всі доступні можливості.