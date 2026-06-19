Росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами

У ніч на пʼятницю, 19 червня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу постраждали десятки житлових будинків та щонайменше девʼятеро людей, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Росіяни атакували Харків близько 03:30 19 червня. Удар припав на Холодногірський район на заході міста.

Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки у місті постраждали щонайменше шестеро людей. Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих є троє дітей – дві 11-річні дівчинки та 14-річний хлопчик. Вони зазнали гострої реакції на стрес.

Станом на 05:26 відомо про пошкодження щонайменше 40 приватних будинків у Холодногірському районі. Також руйнувань зазнало складське приміщення.

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Наразі на місцях ударів працюють правоохоронці та рятувальники.

Доповнено 12:40. Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару по Холодногірському району Харкова зросла до девʼятьох людей. Четверо із них – діти.

Крім того, мер міста повідомив, що на місці одного з ударів виявили фрагменти тіла людини. У пресслужбі ДСНС уточнили, що фрагменти тіла чоловіка виявили у Холодногірському районі.

Нагадаємо, 14 червня окупанти завдали ударів по залізничній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє працівників залізниці на станції Лозова, а також пошкоджені локомотиви.