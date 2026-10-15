В одному з будинків загорівся дах

Уночі та вранці четверга, 15 жовтня, росіяни вчергове атакували Рівне безпілотниками. У приватному секторі пошкоджені два будинки, в одному з них загорілася покрівля. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«В обласному центрі зазнали пошкоджень два будинки у приватному секторі. В одному з них загорілася покрівля. Пожежу ліквідовано. Люди поранень не отримали», – зазначив очільник області.

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До гасіння пожежі залучали 45 рятувальників. Як уточнили в ДСНС, у приватному житловому секторі зафіксували падіння уламків російського безпілотника, а також влучання БпЛА в інший житловий будинок.

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Через обрив лінії електропередач у частині Рівненського району зникло електропостачання. Наразі його вже відновили.

Повітряну тривогу в Рівненському районі оголошували сім разів. Вибухи лунали близько 01:40, 04:25 та 05:31, а останній – о 09:33.

Нагадаємо, 14 жовтня внаслідок російської атаки були пошкоджені житлові будинки у Рівному, а також два агропідприємства на території області. Постраждали восьмеро людей.