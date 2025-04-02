Наслідки нічної атаки на Харків

У ніч на середу, 2 квітня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Внаслідок атаки є руйнування у трьох областях, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

З 20:00 1 квітня окупанти атакували Україну 74 безпілотниками типу Shahed, а також дронами-імітаторами. БпЛА запустили з російських Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. За результатом роботи ППО більшість дронів не досягли своїх цілей.

Результат роботи ППО у ніч на 2 квітня

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни. 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Втім, внаслідок ворожого нападу в трьох областях України є руйнування. Зокрема, від масованої дронової атаки постраждав Харків – там загорілися будівлі промислового підприємства, щонайменше восьмеро людей постраждали. Також руйнування зафіксували на Донеччині та Одещині.