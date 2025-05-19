У ніч на понеділок, 19 травня, російська армія вчергове атакувала Україну понад сотнею безпілотників різних типів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

З 23:00 18 травня окупанти атакували 112 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Запускали ворожі дрони з російських Брянська, Курська, Шаталового, Орла і Міллерова.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 протиповітряна оборона знешкодила 76 російських дронів типу Shahed і БпЛА інших типів на сході, півночі та в центрі країни.

«41 дрон збито вогневими засобами ураження, 35 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)», – повідомили у Повітряних силах.

Результати роботи ППО в ніч на 19 травня

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина, додали у відомстві.

Влучання шести російських безпілотників зафіксували в Шосткинській громаді на Сумщині. Там пошкоджена інфраструктура одного з підприємств, поранено 44-річного охоронця підприємства. Також пошкоджені чотири будинки.

Окрім цього, через ворожу вечірню атаку був поранений 47-річний мешканець Есманської громади Сумщини.