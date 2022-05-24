За вівторок, 24 травня, внаслідок російських обстрілів загинули 12 жителів Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, троє людей загинули у Бахмуті, по двоє – у Торецьку, Авдіївці й Райгородку. Решта троє людей загинули в Лимані, Миколаївці і Калиновому. Ще 10 людей отримали поранення.

Таким чином, на Донеччині з часу повномасштабного російського вторгнення загинули 427 цивільних, але ці дані не враховують загиблих у Волновасі й Маріуполі. Раніше маріупольська влада заявляла, що у місті впродовж майже тримісячних боїв загинули понад 20 тис. людей.

24 травня також стало відомо, що під завалами однієї з маріупольських багатоповерхівок знайшли 200 загиблих людей.