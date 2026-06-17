Внаслідок атаки пошкоджені щонайменше девʼять будинків

У ніч на середу, 17 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ударів у місті зайнялися пожежі, одна людина загинула і ще семеро постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними Федорова, росіяни вдарили по Олександрівському та Космічному районах міста. Удари розпочалися пізно ввечері 16 червня.

Внаслідок ворожого удару загинула одна людина. На поширених головою ОВА фото видно, що загибла людина на момент атаки перебувала в автомобілі.

Станом на 06:40 внаслідок атаки на Запоріжжя постраждали семеро людей. Вони отримали осколкові поранення, травми голови та контузії.

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Російські удари пошкодили навчальний заклад, де вибухова хвиля вибила вікна. Також постраждав торгівельний центр і житлові будинки.

«Загалом внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено девʼять житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя», – повідомив Федоров.

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Голова ОВА розповів, що за добу росіяни атакували 31 удар по 50 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, окупанти здійснили 28 авіаударів та випустили по регіону 642 дрони. Крім того, росіяни вісім разів атакували населені пункти з РСЗВ, а також завдали 253 удари артилерією.