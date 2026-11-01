Туск звинуватив опонентів у підіграванні Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у суботу, 31 жовтня, заявив, що в конфлікті навколо Конституційного трибуналу окремих польських політиків підтримували російські боти в інтернеті, а також представники Кремля.

За словами Туска, у Польщі діють політики й організації, які намагаються зруйнувати демократію та верховенство права. Він наголосив, що не випадково вони знаходять підтримку серед проросійських сил за кордоном.

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Польський прем’єр також заявив, що ці політики отримали публічні компліменти від одного з головних ідеологів Кремля. Ймовірно, він мав на увазі експрезидента РФ Дмітрія Мєдвєдєва, який висловлювався про ситуацію у своєму телеграм-каналі.

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У зверненні Туск звинуватив партію «Право і справедливість» (ПіС), колишнього президента Анджея Дуду та чинного главу держави Кароля Навроцького в підриві верховенства права. За його словами, конфлікт виник через те, що Конституційний трибунал не відповідав вимогам незалежного суду. На це, як зазначив прем’єр, вказували як у Польщі, так і в Європі.

Туск наголосив, що в окремих питаннях компроміс неможливий. Для пояснення своєї позиції він навів аналогію зі злодієм, який вириває сумку в літньої жінки, а після затримання звинувачує інших у насильстві.

Окремо прем’єр розкритикував дії Навроцького, який у ніч протестів намагався потрапити до будівлі Конституційного трибуналу.

«У правовій державі політик не може заходити на територію суду чи трибуналу, віддавати накази або залякувати суддів, навіть якщо він президент», – заявив Туск.

Він також висловив упевненість, що Конституційний трибунал відновить роботу відповідно до своїх повноважень і Конституції, незалежно від впливу політиків.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня посол Польщі в Китаї Якуб Кумох повідомив, що подав заяву про відставку та попросив звільнити його з посади. Згодом стало відомо, що аналогічне рішення ухвалив посол Польщі в Румунії Павел Солох. Обидва дипломати пов’язали свої відставки із загостренням конфлікту навколо Конституційного трибуналу Польщі, заявивши, що за таких обставин не можуть продовжувати виконувати свої обов’язки.