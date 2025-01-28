Полоненим росіянам знову дозволили дзвонити додому

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку утримання військовополонених. Зокрема, їм дозволять здійснювати дзвінки. Про це у вівторок, 28 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, росіяни зможуть отримати право на телефонний дзвінок, якщо для цього є технічні можливості та за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Дзвінки здійснюватимуться за допомогою засобів ІР-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

Крім того, військовополонені, яких підозрюють чи обвинувачують у скоєнні кримінального злочину зможуть отримати право на телефонний дзвінок з письмового дозволу слідчого, прокурора або суду.

Як зазначає нардеп Олексій Гончаренко, таке рішення ухвалили з метою приведення положень у відповідність до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими стосовно забезпечення права на спілкування.

Зазначимо, що Україна заборонила військовополоненим окупантам здійснювати телефонні дзвінки у вересні 2024 року на тлі почастішання випадків страти українських військовополонених росіянами. Тоді омбудсмен Дмитро Лубінець пояснював, що відповідно до Женевської конвенції, військовополонені мають право виключно на листування.