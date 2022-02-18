Дмитро Кисельов

Російського пропагандиста та телеведучого Дмитра Кисельова включено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Міністерство культури та інформаційної політики включило російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, відповідний наказ міністерства від 17 лютого підготовлено на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10 лютого.

Як нагадує «Детектор Медіа», у 2014 році проти Кисельова в Україні відкрили кримінальну справу щодо фінансування терористів на Донбасі, а з 2015 року він перебуває під українськими санкціями. Також на Кісельова накладено санкції ЄС.

Дмитро Кисельов – російський журналіст, заступник генерального директора Всеросійської державної ТРК, генеральний директор російського державного міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня», автор і ведучий інформаційної передачі «Вести недели».

Росіянина указом президента у 2018 було внесено до санкційного списку, також санкції застосовані на рівні ЄС. Але Кисельов оскаржував ці санкції. Є рішення суду ЄС, де суд відмовив у задоволенні скарги. Там йдеться про те, що Дмитро Кисельов був частиною російської пропаганди, яка підтримувала розміщення російських військ.

З переліком осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, можна ознайомитись перейшовши за цим посиланням. Зараз у ньому 209 осіб. Минулого року до «списку нев'їзних» було внесено 103 особи. Водночас за цей період із нього виключено 55 осіб.