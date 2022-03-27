Російські журналісти взяли інтерв'ю у президента Зеленського через відеозв'язок

Російська федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку та масових комунікацій («Роскомнадзор») заборонила російським ЗМІ публікувати інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, яке вони записали вранці неділі, 27 березня, і обіцяли опублікувати його того ж дня і без редагування. Про це написала Українська правда з посиланням на «Роскомнадзор».

У «Роскомнадзорі» констатували, що деякі російські ЗМІ взяли інтерв'ю у Зеленського, але серед них нібито є «іноземні ЗМІ, які виконують функції іноагенту».

«"Роскомнадзор" попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю», – йдеться у повідомленні федеральної служби.

Журналісти, які брали інтерв'ю у Зеленського це – головний редактор «Медузи» Іван Колпаков, головний редактор телеканалу «Дождь» Тіхон Дзядко, письменник та журналіст Міхаіл Зигар, кореспондент «Коммерсанта» Владімір Соловйов. Розмова тривала півтори години.

Попри заборону, інтерв'ю Зеленського із заголовком «Це не війна. Все набагато гірше» опублікували на «Медузі». Це російськомовне видання зареєстроване у Латвії, у Росії «Медузу» визнали іноагентом ще минулого року.

«Роскомнадзор» вже розпочав перевірку журналістів та їхніх редакцій аби визначити ступінь відповідальності та «вжити заходів реагування».

До слова, Офіс президента вже опублікував інтерв'ю Володимира Зеленського з російськими журналістами.