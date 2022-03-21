Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю «Суспільному»

Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початком війни усе його оточення та партнери радили йому залишити територію України. Про це він сказав у великому інтерв’ю «Суспільному» в понеділок, 21 березня.

"Усі сказали, що мені треба терміново виїхати. Усі. Я впродовж трьох днів мав кожні 10-20 хвилин дзвінок, меседж або заклик до того, що я повинен терміново виїхати. І є люди, які за мною прийшли, і ще багато речей. Багато різного було. Не можу вам навіть сказати усі мої зустрічі», – сказав він.

Президент також зазначив, що на початку активної фази бойових дій записував звернення поручзі своїм офісом, бо було неприємно, коли говорили, що він залишив Україну – хотів довести, що це не так. Йдеться про відео, на якому Зеленський знявся разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, на Володимира Зеленського готувалися понад 10 замахів, три з них – впродовж одного тижня.

21 березня стало відомо про затримання в Ужгороді групи диверсантів, яка готувала замах на президента.