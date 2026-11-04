Росія має у запасах до 700 балістичних ракет

Станом на жовтень 2026 року Росія має у запасах до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих різних типів. Водночас російський військово-промисловий комплекс здатний виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Про це у середу, 4 листопада, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За оцінкою ГУР, на балістичні ракети припадає до 110 одиниць щомісячного виробництва. Розвідка також оприлюднила дані про запаси та темпи виготовлення окремих видів російського ракетного озброєння.

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Скільки ракет різних типів має Росія

Запаси балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» оцінюють приблизно у 115 одиниць. Російські підприємства виготовляють близько 65 таких ракет щомісяця, що відповідає запланованим показникам. Крім того, у Росії розробляють модернізований ракетний комплекс із прогнозованою дальністю ураження 550-700 км.

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Арсенал ракет РМ-48У для зенітних ракетних комплексів С-400 налічує до 400 одиниць. Щомісяця РФ виробляє приблизно 40 нових ракет цього типу.

Запаси протикорабельних ракет 3М55 «Онікс», зокрема модернізованих версій, перевищують 600 одиниць. Для ефективнішого застосування проти наземних цілей їх оснастили потужнішою бойовою частиною та збільшили дальність польоту. За сім місяців 2026 року Росія виготовила понад 55 таких ракет.

Кількість ракет 3М22 «Циркон» у російському арсеналі перевищує 120 одиниць. Водночас їхнє виробництво залишається відносно повільним: за сім місяців 2026 року підприємства виготовили понад 30 ракет.

Випуск аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» тимчасово зупинили через проблеми з точністю. Наявні виробничі потужності росіяни перенаправили на виготовлення інших балістичних ракет.

Скільки крилатих ракет виготовляє Росія

Одним з основних засобів для масованих ракетних ударів Росії залишаються крилаті ракети Х-101. План їхнього щомісячного виробництва перевищує 80 одиниць, а на окремих підприємствах фактичні обсяги випуску навіть вищі за заплановані. Водночас у цих ракетах виявляють технічні несправності. Зокрема, фіксують проблеми зі сходженням з авіаційних носіїв, через що окремі партії доводиться повертати на заводи для ремонту.

Запаси крилатих ракет 3М14 «Калібр» перевищують 450 одиниць. Щомісяця Росія виготовляє близько 29 таких ракет. Значну частину нової продукції держава-агресор спрямовує до стратегічного резерву, зокрема для подальшого оснащення флотів.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада та вранці російські війська завдали ракетних ударів по Україні. За даними моніторингових каналів, загалом росія випустила близько 70 ракет. Під ударом опинилися Ладижинська, Придніпровська, Криворізька та Зміївська ТЕС, причому перші три станції атакували повторно.