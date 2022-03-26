Служба безпеки України попередила західних журналістів про кримінальну відповідальність за прямі ефіри з місць влучання російських ракет та снарядів. Журналістів попросили не коригувати вогонь ворога. Відповідну заяву під час брифінгу за участі іноземних журналістів зробила речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська увечері суботи, 26 березня.

Роксолана Яворська закликала журналістів не поширювати фото та відео з місць, де Росія завдає атаки.

«В нас є мирне населення, в нас можуть загинути люди від ваших публікацій, прямих ефірів. Ви коригуєте вогонь ворога. Не допустіть смертей мирного населення. Ваша інформація може підпадати під 114 ст. ККУ як шпигунство, а українських журналістів під ст. 111 як державна зрада, адже відбувається передавання інформації ворогу. Я дуже вас прошу, закликаю не транслюйте те, що розгромилося, і те, куди летить снаряд. Ви можете скоригувати вогонь і можуть бути жертви серед мирного населення», –заявила Роксолана Яворська.

Зазначимо, що західні медіа, ще до офіційної інформації від військової адміністрації, почали розповсюджувати інформацію про атаки у Львові. Зокрема, деякі польські, турецькі та американські телеканали вели пряму трансляцію з місць вибухів. Журналісти крупним планом показали місця влучання ракет у Львові, а скріншоти з їхніх телесюжетів одразу потрапили у російські Telegram-канали. Прямі включення з місць влучання ракет у Львові вели, зокрема, такі відомі світові медіа як CNN та BBC.

Натомість більшість українських медіа зробили публікації про удари по Львову після того, як цю інформацію офіційно підтвердив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.