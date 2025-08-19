СБУ викрила агентів російської розвідки

Співробітники Служби безпеки України викрила агентурну групу російської воєнної розвідки (ГРУ), яка коригувала удари по Києву влаштовувала диверсії в Одесі. Про це у вівторок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Група російської розвідки складалася з чотирьох людей: двоє виконавців, зв’язкова та кадровий співробітник ГРУ.

Слідчі встановили, що співробітник ГРУ завербував до співпраці колишню професорку одного з відомих Київських університетів, яка у 2021 році виїхала до Росії. Жінка своєю чергою познайомили російського розвідника зі своїм колишнім студентом, 27-річним киянином, який підтримував російську війну проти України. Ця ж професорка залучила до підривної діяльності колишнього 40-річного військового, який володів інформацією про пункти базування деяких підрозділів Сил оборони.

Разом колишній студент професорки та ексвійськовий обходили потрібні локації у Києві, позначали їх на гугл-картах та відправляли російському куратору, на основі цих даних окупанти готували ракетні та дронові атаки на столицю.

«Згодом агенти переїхали до Одеси, де спочатку “залягли на дно”, а потім за завданням ворога підпалили дві вежі мобільного зв’язку і декілька електропідстанцій. Також фігуранти готувалися до вчинення терактів з використанням саморобних вибухових пристроїв, але Служба безпеки запобігла цьому», – йдеться у повідомленні.

У лютому 2025 року СБУ затримала виконавців, а згодом встановила особи зв'язкової та кадрового співробітника російської розвідки. Наразі СБУ скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох російських агентів. Їм інкримінують державну зраду, вчинення диверсій, незаконне поводження зі зброєю та умисне пошкодження енергетичних об’єктів. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна. Також СБУ готує підозру зв’язковій та російському розвіднику.

